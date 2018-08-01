В Мариуполе отдыхающие спасли тонущего мужчину в Азовском море

Отдыхающие спасли тонущего мужчину в Азовском море в Мариуполе 21 августа.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

"В 17:15 в Службу спасения поступила информация о спасенном человеке в Азовском море в Мариуполе Донецкой области. Отдыхающие изъяли мужчину 1951 года рождения из воды и передали сотрудникам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Мужчину госпитализировали в Городскую больницу № 9 Мариуполя с предварительным диагнозом "ишемический инсульт утопления в морской воде".