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В Мариуполе отдыхающие спасли тонущего мужчину в Азовском море

Сегодня, 10:53 citynews.net.ua | Напечатать

Отдыхающие спасли тонущего мужчину в Азовском море в Мариуполе 21 августа.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

"В 17:15 в Службу спасения поступила информация о спасенном человеке в Азовском море в Мариуполе Донецкой области. Отдыхающие изъяли мужчину 1951 года рождения из воды и передали сотрудникам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Мужчину госпитализировали в Городскую больницу № 9 Мариуполя с предварительным диагнозом "ишемический инсульт утопления в морской воде".


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