Госдеп США призвал освободить Сенцова и других украинцев из российского заключения

Госдеп США в очередной раз призвал Россию немедленно освободить украинского режисера Олега Сенцова и других украинских заключенных. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента Хизер Нойерт, посвященном 100 дню голодания Сенцова.

«США глубоко обеспокоены ухудшением состояния здоровья Олега Сеноцва, поэтому мы вновь призываем Россию немедленно освободить его и других незаконно заключенных украинских граждан в РФ и в Крыму», - сообщила Нойерт.

В заявлении отмечается, что помимо Сенцова в России незаконно содержатся в российских тюрьмах 60 украинцев, которых также нужно отпустить.