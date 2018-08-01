На Одесской таможне нашли контрабанду на $150 миллионов

На Одесской таможне нашли несколько сотен контрабандных контейнеров с тканями на 150 млн долларов.

Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на брифинге, сообщает Укринформ.

“Контейнеры на приблизительно 150 млн грн были найдены неучтенными, без каких-либо документов. Они хранились на 300-315 складах 7 Километра (рынок – ред.) Одесской области. Речь идет о 100 тысячах тонн тканей, которые не имеют никаких документов о прохождении таможенной процедуры”, - сказал Луценко.

Он допустил, что это товар, который принадлежит не только задержанному сотрудниками Государственной фискальной службы Украины сотруднику Одесской таможни Денису Аминеву, которого связывают с контрабандой, но и других структур. ”Это не только товар фирмы господина Аминева, но вероятно и других контрабандистских структур. Все эти товары ныне опечатаны, и каждый день проходит тщательная проверка документов. В случае, если они не будут предоставлены, конечно, эти товары будут конфискованы в доход государства”, - сказал Генпрокурор.

В то же время он считает, что ответственность за то, что такое количество товара проходит через Одесскую таможню без всякого документального оформления, должно нести руководство таможни. “Должна наступить административная ответственность вплоть до снятия с должности, которую занимает, того, кто организует работу Одесской таможни”, - сказал Луценко.