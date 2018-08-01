В Украине за полгода корью заболели 23 тыс. человек

Украина стала лидером в Европе по числу случаев заболеваемости корью. Об этом сообщает ВВС Украина со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Сообщается, что в Украине за первое полугодие корью заболели 23 тыс. человек. Темпы заболеваемости поражают, так как число заболевших уже в шесть раз превышает показатели 2017 года.

В Европе еще в шести странах есть более 1 тыс. больных - Франция, Грузия, Греция, Италия, Россия и Сербия. Всего в Европе за полгода заболели более 41 тыс. человек. Во всех этих странах фиксировали смерти от кори, а больше всего умерших в Сербии - 14.

По данным ВОЗ, за прошлый год количество случаев заболевания корью в Европе выросло на 400%. В 2017 году Украина занимала третье место в этом рейтинге.