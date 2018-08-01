В Одесской области строят памятник защитникам Донецкого аэропорта

Под Одессой устанавливают памятник в виде башни Донецкого аэропорта. Его планируют открыть 24 августа - на День Независимости Украины. Об этом сообщает командование "Север".

Памятник устанавливают в поселке Доброслав Лиманского района Одесской области.

"Памятник, представляющий собой стилизованную диспетчерскую башню Донецкого аэропорта, которая стала символом героизма украинских воинов-киборгов, будет стоять в доброславском парке Славы", - сказано в сообщении.

Его авторами являются скульптор Виталий Квак и мастер художественной ковки Освальдо Искерго Фрага.