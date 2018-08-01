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В водоемы Донетчины заселили 1,5 млн малька рыбы

Вчера, 17:58 citynews.net.ua | Напечатать

В Донецкой области в рыбохозяйственные водные объекты заселили 1,5 млн малька рыбы. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.

«В период с 1 июля по 15 августа в Донецкой области проводилось зарыбление рыбохозяйственных водных объектов. Вселение осуществлялось годовалым рыбопосадочным материалом и мальком за счет средств пользователя водных биоресурсов», – говорится в сообщении.

Так, с целью увеличения рыбных запасов и улучшения экологического состояния за этот период в водоемы Донецкой области было внушено 1 млн 132 тыс. экз. толстолобика, 238 тыс. экз. карпа и 130 тыс. экз. белого амура.

Водоемы Ясиноватского района были зарыблены 1 млн 90 тыс. экз. толстолобика, 203 тыс. экз. карпа и 100 тыс. экз. белого амура. В водоемы Покровского района выпущено по 30 тыс. экз. толстолобика, карпа и белого амура. В водоем на территории Лиманского городского совета выпустили 12 тыс. экз. толстолобика и 5 тыс. экз. карпа.

«Донецкий рыбоохранный патруль обращает внимание всех пользователей водных объектов на соблюдение требований режимов рыбохозяйственной эксплуатации водных объектов в части проведения работ по зарыблению и подчеркивает, что такие меры улучшают экологическую ситуацию в регионе и обеспечивают население качественной рыбой и продуктами ее переработки», – подытожили в пресс-службе.


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