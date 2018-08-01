Суд Одессы отправил под домашний арест мужчину, который облил кислотой ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти Украины.

Как отмечает пресс-служба ведомства, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал нецензурно выражаться и угрожать детям применением насилия. После этого он облил кислотой 12-летнего мальчика.

"По результатам полного и всестороннего судебного рассмотрения следственный судья принял решение о применении в отношении указанного лица меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в сообщении.

За совершение указанного преступления законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.