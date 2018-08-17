» » В Славянске ГСЧСники спасли теленка из канализационного люка

В Славянске ГСЧСники спасли теленка из канализационного люка

Сегодня, 11:55 citynews.net.ua | Напечатать

В Славянске ГСЧСники спасли теленка из канализационного люка Спасатели вызволили теленка, упавшего в канализационный люк в Славянске в воскресенье, - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Вчера в 23:15 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что в Славянске на ул. Изоляторной в канализационный люк провалился теленок.

Бойцы 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, установили осветительную башню, с помощью пожарных рукавов обвязали туловище теленка и вытащили его из люка глубиной 2,5 м.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 12:57

В период празднования Дня независимости контроль на госгранице будет усилен

Сегодня, 12:56

Украина переходит к серийному производству снарядов для артсистемы "Гиацинт"

Сегодня, 11:52

В ООН призывают увеличить гумпомощь для пострадавших на Донбассе

Сегодня, 10:54

В Рубежном мужчина открыл стрельбу из травмата

Сегодня, 10:07

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 40 тыс. человек

Сегодня, 09:07

Российские оккупанты 43 раз обстреляли позиции Операции объединенных сил

Сегодня, 00:46

ООН призывает мир увеличить помощь жителям Донбасса

17-08-2018, 18:23

Боевики за день 14 раз обстреливали силы ООС

17-08-2018, 17:32

Шахтерам всё-таки решили выплатить зарплаты

17-08-2018, 17:28

В суд Северодонецка направили обвинение против директора кафе, где отравились дети

17-08-2018, 17:14

В ЛНР пытаются выяснить, почему взорвался склад с боеприпасами боевиков

17-08-2018, 16:57

Строители обесточили Кременную

Новости Украины:

Сегодня, 12:57

В период празднования Дня независимости контроль на госгранице будет усилен

Сегодня, 12:56

Украина переходит к серийному производству снарядов для артсистемы "Гиацинт"

Сегодня, 11:55

В Славянске ГСЧСники спасли теленка из канализационного люка

Сегодня, 10:41

В Мариуполе неизвестные избили посетителей концерта

Сегодня, 10:17

Под Днепром фура протаранила пассажирский автобус, есть пострадавшие

Сегодня, 10:09

В Харькове неизвестный устроил стрельбу в мэрии

Сегодня, 09:40

В Виннице из горящей тюрьмы эвакуировали сотню человек

17-08-2018, 19:59

Во Львове парализовано движение транспорта в результате ливня (видео)

17-08-2018, 18:24

Украина успешно испытала крылатую ракету

17-08-2018, 17:30

Киевлян предупреждают об артиллерийском салюте во время репетиций парада

17-08-2018, 17:12

В лагере "Пуща-Водица" отравились дети

17-08-2018, 16:46

МОН разработало положение для обучения детей, находящихся в больницах

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 