В Славянске ГСЧСники спасли теленка из канализационного люка

Спасатели вызволили теленка, упавшего в канализационный люк в Славянске в воскресенье, - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Вчера в 23:15 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что в Славянске на ул. Изоляторной в канализационный люк провалился теленок.

Бойцы 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, установили осветительную башню, с помощью пожарных рукавов обвязали туловище теленка и вытащили его из люка глубиной 2,5 м.