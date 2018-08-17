В Мариуполе неизвестные избили посетителей концерта

В Мариуполе неизвестные сорвали концерт в арт-центре "ТЮ" и избили его посетителей, пострадали не менее 10 человек.

Об этом сообщает издание "Новости Донбасса".

Сообщается, что около 30 неизвестных напали на посетителей концерта местной панк-группы oDemontaGo в арт-центре "ТЮ". По словам свидетелей, злоумышленники в масках применяли перцовые баллончики, а также разбили музыкальные инструменты. Кроме того, пострадали не менее 10 человек.