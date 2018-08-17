Под Днепром фура протаранила пассажирский автобус, есть пострадавшие

В Днепропетровской области в районе села Обуховка на трассе Н-31 фура протаранила пассажирский автобус, в результате чего пострадали 13 человек. Об этом сообщает сайт 056.ua со ссылкой на пресс-секретаря местного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Дарью Гречищеву.

Сообщается, что авария произошла в 07:10 на автодороге Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка. В результате столкновения грузовика с пассажирским "Богданом" пострадали 13 человек, маршрутка перевернулась. На месте аварии работают патрульные и спасатели