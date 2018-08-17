В Виннице из горящей тюрьмы эвакуировали сотню человек

В Виннице в воскресенье, 19 августа, из-за пожара из здания учреждении исполнения наказаний эвакуировали около 100 человек. Об этом сообщила пресс-секретарьоблуправления полиции Анна Олейник.

«Патрульная полиция частично ограничила движение на прилегающих улицах для того, чтобы подразделения ГосЧС могли иметь беспрепятственный доступ к месту пожара. Пострадавших нет. Эвакуировано около 100 человек. Ситуация контролируется. Работают все службы оперативного реагирования», - отметила она.

Устанавливаются причины возгорания.