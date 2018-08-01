Киевлян предупреждают об артиллерийском салюте во время репетиций парада

Во время репетиций военного парада ко Дню независимости Украины в центре Киева предусмотрены артиллерийские салюты.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

"Вечером 18, 20 и 22 августа в Киеве во время репетиции парада войск в честь 27-й годовщины независимости Украины прозвучат артиллерийские салюты десятью залпами пушек по огневой позиции, расположенной на Трухановом острове. Об этом киевлян предупреждает Министерство обороны", - говорится в сообщении.

Осенью прошлого года не анонсировавшийся артиллерийский салют в честь приезда президента Мальты вызвал небольшую панику в Киеве, так как в это время возле Верховной Рады проходила многочисленная акция протеста.