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В Украине запретят перевозить пассажиров в автобусах без ремней безопасности

Сегодня, 16:35 citynews.net.ua | Напечатать

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что согласно анализу ДТП, наибольшую опасность для пассажиров представляют автобусы, переоборудованные из грузовых транспортных средств, и автобусы без ремней безопасности и тахографов.

Об этом он сказал во время брифинга 17 августа, сообщает Укринформ.

«Анализ причин ДТП с участием автобусов показал, что наибольшую опасность для жизни и здоровья пассажиров несут автобусы, переоборудованные из грузовых транспортных средств, и автобусы, необорудованные ремнями безопасности и тахографом», - сказал министр.

Он добавил, что подавляющее большинство транспортных происшествий с тяжелыми последствиями случаются на 12-16 часов работы водителя вследствие снижения остроты зрения, скорости реакции и тому подобное.

«Поэтому Министерство инфраструктуры разработало проект постановления Кабинета министров о внесении изменений в правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта. Проект сегодня обнародован на официальном веб-сайте министерства. Предусматриваются следующие изменения – с 1 января 2019 запрещается использование транспортных средств для перевозки пассажиров с количеством мест для сидения более 9 с местом водителя включительно, не оборудованных тахографами», - сказал Омелян.

Однако, по его словам, исключением из этого правила будут транспортные средства, используемые для регулярных перевозок пассажиров на маршрутах, протяженность которых не превышает 50 км и с максимально разрешенной скоростью 40 км/ч.

С января 2020 министерство предлагает запретить использование автобусов, переоборудованных из грузовых транспортных средств, для осуществления пассажирских перевозок, кроме переоборудованных автобусов категории М2 по конструкции, предусмотренной исключительно для перевозки сидящих пассажиров на нерегулярных маршрутах протяженностью до 80 км при наличии сертификата соответствия колесного транспортного средства, выданного органом сертификации, предназначенным Мининфраструктуры.

Также Омелян отметил, что 1 января 2021 предлагается запретить использование транспортных средств для перевозки пассажиров, не оборудованных ремнями безопасности, за исключением транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров на городских маршрутах.

Таким образом, отметил министр, постепенное введение ограничений по использованию переоборудованных автобусов дает возможность перевозчикам поэтапно изменить автобусы на маршрутах дальнего следования на более комфортные и безопасные.

В последнее время в Украине произошла серия ДТП с участием автобусов, поэтому с 23 июля на территории страны начались комплексные превентивные мероприятия под условным названием «Перевозчик». Их целью является обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение ДТП с участием пассажирского транспорта.


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