Железнодорожный пассажиропоток из Украины в РФ сократился до 800 тысяч

Украина не понесет ущерба от прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Об этом во время пресс-конференции сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает РБК-Украина.

По его словам, в течение последних нескольких лет пассажиропоток в РФ сократился в разы. Если в 2014 году только железнодорожный транспорт перевез более 4 млн человек, то сейчас эта цифра упала до 800 тысяч.

"Плюс мы имеем существенный рост спроса на внутренние перевозки. Все эти поезда, которые сейчас используются для сообщения с РФ, по нашему мнению, могут быть применены для внутренней перевозки граждан Украины", - сказал Омелян.

Также министр добавил, что поезда будут генерировать такой же и даже больший доход для сообщения на запад Украины - в страны ЕС.

"Никаких убытков не будет вообще. Эти поезда будут работать и приносить прибыль", - подчеркнул Омелян.