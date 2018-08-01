Доверенному лицу Путина дали 3 года условно

Гражданка Украины – руководитель крымского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» Елена Одновол осуждена на три года условно и завтра будет освобождена из СИЗО. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

«Только что переговорила по телефону с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой. Она сообщила, что сегодня в отношении Одновол вынесено судебное решение об осуждении ее на три года условно, завтра она будет освобождена из СИЗО», - сказала она.

«Информация о том, где она будет отбывать условный срок наказания, не уточняется. Завтра же к ней в Херсон, где она пока содержится в СИЗО, приедет мама», - добавила российский омбудсмен.

Москалькова рассказала со слов Денисовой, что «Одновол признала свою вину в совершении преступлений». «Однако суть этих преступлений мне не была доведена до сведения. Денисова обещала прислать приговор, как только он будет получен из суда», - заключила собеседница агентства.