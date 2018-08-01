«Укравтодор»: 4,5 тысячи украинских мостов нужно срочно ремонтировать

В Украине насчитывается около 17 тысяч мостов различного возраста и размера, из них – 4500 требуют немедленного ремонта.

Об этом сообщил советник председателя «Укравтодора» и бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава, передает Громадське.

«Что касается мостов, то на дорогах общего пользования у нас есть 17 тысяч мостов, из которых 2/3 требуют капитального ремонта. А 4,5 тысячи нуждаются в очень срочном ремонте», - сказал Кава.

По его словам, среди дорог общего пользования в Украине – 95% дорог эксплуатируются сверхурочно.

«Это дороги, которые требуют капитального ремонта, но эксплуатируются из-за того, что не было достаточного финансирования, они уже с просроченными сроками ремонта», - добавил чиновник.