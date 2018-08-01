Начальник управления Госслужбы по вопросам труда в Донецкой области вымогал у предприятия 1 млн гривен

Раскрыта преступная схема получения взяток начальником Главного управления Государственной службы Украины по вопросам труда в Донецкой области: 16 августа он был задержан на получении половины взятки в 1 млн грн, - сообщает отдел по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Украины.

Установлено, что руководитель контролирующего органа разработал преступную схему, направленную на вымогательство и получение от директора одного из предприятий неправомерной выгоды на общую сумму 1 миллион гривен в несколько этапов. Именно в такую сумму он оценил свои услуги по уменьшению суммы начисленного подчиненными ему работниками по результатам проверки штрафа и непроведение в дальнейшем инспекционных посещений указанного предприятия.

«16 августа 2018 года во время получения части неправомерной выгоды в сумме 500 тысяч гривен указанное лицо было задержано, изъяты вещественные доказательства. Сейчас решается вопрос об уведомлении задержанного о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 УК Украины и избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей», – говорится в сообщении.