» » Стартовали работы по восстановлению газоснабжения в прифронтовой Авдеевке

Стартовали работы по восстановлению газоснабжения в прифронтовой Авдеевке

Сегодня, 10:37 citynews.net.ua | Напечатать

Стартовали работы по восстановлению газоснабжения в прифронтовой Авдеевке и еще семи близлежащих населенных пунктов Ясиноватского района, - сообщает пресс-служба ПАО "Донецкоблгаз". 

"17 августа ПАО "Донецкоблгаз" начинает работы по заполнению действующих распределительных сетей г. Авдеевка и 7-ми близлежащих населенных пунктов Ясиноватского района (Орловка, Красногоровка, Тоненькое, Нетайлово, Первомайское, Ласточкино, Водяное)", - говорится в сообщении. 

C 20 августа начнутся работы по пуску природного газа потребителям в указанных населенных пунктах.

"Обращаем внимание, что жителям необходимо находиться дома, иметь абонентскую книжку, акт проверки дымовых и вентиляционных каналов (частный сектор) и исправное газовое оборудование. При наличии иностранного газового оборудования, нужно иметь договор на его техническое обслуживание", - говорится в сообщении.  

В результате обстрелов 7 июня 2017 года произошло отключение системы газоснабжения города Авдеевка и ряда близлежащих населенных пунктов Ясиноватского района (с. Красногоровка, с. Орловка, с. Тоненькое, с. Водяное, с. Первомайское, с. Нетайлово, пос Ласточкино). 

Газопровод к Авдеевке было решено строить в обход временно оккупированной территории. Стоимость проекта первоначально составила 58 млн грн, половину из которых заплатил Авдеевский коксохим, половина средств была выделена из областного бюджета. Сроки введения газопровода в эксплуатацию неоднократно переносились. 

На тот момент глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский утверждал, что газопровод в Авдеевке полностью готов, но его работу блокирует "Донецкоблгаз". В апреле "Донецкоблгаз" проверил состояние газопровода высокого давления "Очеретино-Авдеевка", с запуском которого возникли проблемы, и обнародовал выявленные нарушения.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 12:37

В Рубежном женщина на «BMW» повредила три авто и скрылась с места ДТП

Сегодня, 12:07

На Донбассе сбили российский беспилотник

Сегодня, 11:23

Луганщина перечислила в бюджет налога на прибыль почти 83 млн грн

Сегодня, 11:07

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 50 тыс. человек

Сегодня, 10:42

Луганская ТЭС может остаться без угля с 1 сентября

Сегодня, 09:38

Луганская Заря пробилась в плей-офф раунда Лиги Европы

Сегодня, 09:06

Боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ за минувшие сутки

Вчера, 20:34

22 заключенных граждан России написали заявления с просьбой к Путину обменять их на украинских политзаключенных

Вчера, 18:17

В отборе на «Оскар» поучаствуют три фильма о Донбассе

Вчера, 17:44

На Донбассе за сутки зафиксировано 4 пролета беспилотников боевиков

Вчера, 16:56

С начала ООС на Донбассе задержали 449 причастных к «ДНР/ЛНР»

Вчера, 16:47

Муженко назвал численность войск РФ на Донбассе

Новости Украины:

Сегодня, 12:56

«Укравтодор»: 4,5 тысячи украинских мостов нужно срочно ремонтировать

Сегодня, 12:09

Начальник управления Госслужбы по вопросам труда в Донецкой области вымогал у предприятия 1 млн гривен

Сегодня, 11:25

Британская группа сняла клип в Припяти

Сегодня, 10:37

Стартовали работы по восстановлению газоснабжения в прифронтовой Авдеевке

Сегодня, 09:24

В больнице Каменского напали на врача

Вчера, 18:13

Швеция решила выдворить украинку, потерявшую ногу в теракте в Стокгольме

Вчера, 16:50

Порошенко заявил о готовности помиловать 11 россиян

Вчера, 16:25

Словакия назначила нового посла в Украине

Вчера, 15:51

Скандальный Прилепин попал в «черный список» Минкульта

Вчера, 15:25

Украина может ввести санкции против российских издательств

Вчера, 14:32

Верховный суд разъяснил, как судить пособников террористов

Вчера, 13:42

На Житомирщине в ДТП погиб военный, который ехал на собственную свадьбу

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 