Стартовали работы по восстановлению газоснабжения в прифронтовой Авдеевке и еще семи близлежащих населенных пунктов Ясиноватского района, - сообщает пресс-служба ПАО "Донецкоблгаз".

"17 августа ПАО "Донецкоблгаз" начинает работы по заполнению действующих распределительных сетей г. Авдеевка и 7-ми близлежащих населенных пунктов Ясиноватского района (Орловка, Красногоровка, Тоненькое, Нетайлово, Первомайское, Ласточкино, Водяное)", - говорится в сообщении.

C 20 августа начнутся работы по пуску природного газа потребителям в указанных населенных пунктах.

"Обращаем внимание, что жителям необходимо находиться дома, иметь абонентскую книжку, акт проверки дымовых и вентиляционных каналов (частный сектор) и исправное газовое оборудование. При наличии иностранного газового оборудования, нужно иметь договор на его техническое обслуживание", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов 7 июня 2017 года произошло отключение системы газоснабжения города Авдеевка и ряда близлежащих населенных пунктов Ясиноватского района (с. Красногоровка, с. Орловка, с. Тоненькое, с. Водяное, с. Первомайское, с. Нетайлово, пос Ласточкино).

Газопровод к Авдеевке было решено строить в обход временно оккупированной территории. Стоимость проекта первоначально составила 58 млн грн, половину из которых заплатил Авдеевский коксохим, половина средств была выделена из областного бюджета. Сроки введения газопровода в эксплуатацию неоднократно переносились.

На тот момент глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский утверждал, что газопровод в Авдеевке полностью готов, но его работу блокирует "Донецкоблгаз". В апреле "Донецкоблгаз" проверил состояние газопровода высокого давления "Очеретино-Авдеевка", с запуском которого возникли проблемы, и обнародовал выявленные нарушения.