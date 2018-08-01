В больнице Каменского напали на врача

Вчера, 15 августа, в помещении гнойно-септического отделения "Каменской городской больницы №7" было совершено нападение на врача. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook .

Как отмечает Минздрав, врач получил телесные повреждения, его жизнь вне угрозы. Также сообщается, что полиция задержала подозреваемого.

"Полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований об этом случае и открыла уголовное дело. Сейчас продолжаются следственные действия с целью документации противоправных действий по статье 296 ч. 4 Уголовного Кодекса Украины - хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений", - говорится в сообщении.

Сейчас также решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.