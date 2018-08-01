Словакия назначила нового посла в Украине

Словакия назначила нового посла в УкраинеСегодня, 16:25
Словакия назначила новым послом в Украине Марека Шафина, который заменил Юрая Сивачека.
В четверг, 16 августа, Шафин вручил верительные грамоты заместителю министра иностранных дел Украины Василию Бондарю.
Как сообщается на сайте МИДа, Бондарь и Шафин обсудили состояние и перспективы украино-словацких отношений, в том числе подготовку официального визита министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака в Киев, а также проведение заседаний двусторонних комиссий.
Марек Шафин раньше был заместителем посла в Украине.