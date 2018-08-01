Пятеро горняков третьей смены отказались подниматься на поверхность из шахты "Капитальная" ГП "Мирноградуголь", требуя выплаты задолженности по зарплате. Об этом сообщает председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Фейсбуке.

Вторые сутки шахтеры с ГП "Мирноградуголь" продолжают акцию протеста, требуя выплаты заработанного за июнь и июль. Общая сумма долга составляет 71 млн гривен.

"Тем временем 15 августа пятеро горняков 3-й смены из шахты "Капитальная" отказались подниматься на поверхность. Они находятся на глубине 900 метров", - написал Волынец.

Для разрешения ситуации на рудник прибыли исполняющий обязанности гендиректора ГП "Мирноградуголь" и директор шахты "Капитальная". В то же время, по информации Волынца, горняки трех других рудников собрались возле админздания госпредприятия, где проводится митинг.