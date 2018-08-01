В Славянске четырехлетний ребенок выпал из окна на седьмом этаже

Четырехлетний ребенок погиб в результате падения с седьмого этажа в Славянске, - сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Трагедия произошла вчера, 15 августа, около четырех вечера в микрорайоне Артема. Жителей многоквартирного дома по улице Олимпийской встревожил звук падения. Под окнами лежало тело малолетнего ребенка. На место немедленно прибыли медики и полиция.

Правоохранители установили, что мальчик выпал из окна квартиры на 7 этаже. Взрослые в этот момент отсутствовали, оставив дома двух детей 4 и 2,5 года.

Пострадавшего малыша безотлагательно доставили в травматологическое отделение, где медики констатировали его смерть.

По данному факту Славянским отделом полиции отрытое уголовное производство с предварительной квалификацией ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Убийство" с пометкой "Несчастный случай".

Детали происшествия выясняются.