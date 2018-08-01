В Украине за неделю корью заболели более 770 человек

Число заболевших корью за неделю в Украине составляет более 770 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

Так, за 32-ю неделю корью заболел 771 человек - 327 взрослых и 444 ребенка. С начала года корью заболели 28 889 человек - 11 738 взрослых и 17 151 ребенок.

Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 5634 человека: 1773 взрослых и 3861 ребенок), Закарпатской (всего 2956 человек: 551 взрослый и 2405 детей), Ивано-Франковской (всего 2702 человека: 774 взрослых и 1 928 детей), Одесской (всего 2284 человек: 1150 взрослых и 1134 ребенка), Киеве (всего 1986 человек: 1230 взрослых и 756 детей) и Тернопольской (всего 1536 человек: 598 взрослых и 938 детей) областях .

Всего с начала года от осложнений кори умерли тринадцать человек: девять детей и четверо взрослых.

В МОЗ напоминают, что корь - опасное и очень заразное вирусное заболевание, лекарств от которого не существует, а осложнения могут привести к смертельному исходу. Дети и взрослые, которые не получили профилактическую прививку, находятся в зоне риска. Защитить от болезни может только вакцинация.

"Обращаем внимание родителей: если вашему ребенку скоро исполнится 1 год или 6 лет, ему необходимо сделать прививку согласно календарю. Если же ребенок пропустил первую или вторую дозы вакцины КПК по графику, или вы не помните, когда и какие прививки вы делали ребенку, обратитесь в медицинское учреждение, чтобы как можно быстрее получить бесплатные прививки. Теперь сделать бесплатное прививки КПК и наверстать пропущенные дозы вакцины можно всем детям до 18 лет", - отмечают в ведомстве.

Также В МОЗ напомнили, что бесплатная иммунизация проводится для взрослых, относящимся к группам риска. Речь идет о распространении заболеваемости в группах, проживающих в общем пространстве (военные, участники операции Объединенных сил, студенты), а также среди педагогов и медиков.