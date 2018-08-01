Волкер: международные санкции сдерживают российскую агрессию

Волкер: международные санкции сдерживают российскую агрессиюСегодня, 09:10
Российская Федерация в 2014 году не ожидала серьезного ответа Запада на вторжение в Украину. Такое мнение выразил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, передает "Голос Америки".
По мнению Волкера, санкционная политика западных стран в отношении Российской Федерации была неожиданной для Кремля. Он также отметил, что российский президент Владимир Путин рассчитывал на незначительную реакцию.
"В случае с Крымом он оказался прав - не было значительной реакции. Были определенные санкции, но в них не было много силы. Только когда российская оккупация коснулась восточной Украины - Запад пошел дальше и начал действовать. Изменилось и отношение многих стран западной Европы в отношении России ", - отметил Волкер.
Он также подчеркнул, что в Кремле начинают понимать, что нельзя быть империей и иметь добрососедские отношения с остальными странами.