Волкер: международные санкции сдерживают российскую агрессию

Российская Федерация в 2014 году не ожидала серьезного ответа Запада на вторжение в Украину. Такое мнение выразил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, передает "Голос Америки".

По мнению Волкера, санкционная политика западных стран в отношении Российской Федерации была неожиданной для Кремля. Он также отметил, что российский президент Владимир Путин рассчитывал на незначительную реакцию.

"В случае с Крымом он оказался прав - не было значительной реакции. Были определенные санкции, но в них не было много силы. Только когда российская оккупация коснулась восточной Украины - Запад пошел дальше и начал действовать. Изменилось и отношение многих стран западной Европы в отношении России ", - отметил Волкер.