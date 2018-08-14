В Одессе провели акцию против депутатов-прогульщиков

У здания Одесского апелляционного административного суда около 20-ти активистов Таировской объединённой территориальной громады провели акцию «Избрался — работай!» Таким образом они протестовали против блокирования работы сессии первого созыва громады. Об это м сообщает сайт Пушкинская.net.

Акцию проводили перед судебным заседанием по апелляции одного из новоизбранных депутатов Таировской ОТГ Вилина Цандра. Народного избранника и 7 его коллег, по словам активиста и жителя громады Анатолия Мазура, суд обязал явиться на первую сессию. Шестеро с таким решением несогласились и обратились в суд.

«Сегодня в истории украинского правосудия может быть праздник. Может быть создан прецедент, когда депутаты получат право не ходить на работу и вообще, видимо, просто брать взятки на дому. Суды первой инстанции по иску таировской поселковой избирательной комиссии обязали явиться на первую сессию созданной ОТГ восемь депутатов, но шесть из них подали апелляцию, и сегодня заседание по первому иску, депутата Вилина Цандра. Все это время работает старый таировский поселковый совет под председательством Хасана Хасаева из «БЮТ», в котором у прогульщиков большинство, и они могут продолжать «пилить», — заявил Мазур.

По словам Анатолия Мазура, в громаду избрали 20 депутатов (хотя должно быть 26, но по 6-ти округам результаты признаны недействительными). Для кворума необходимо 14, но из-за 8 прогульщиков совет Таировской ОТГ не может начать работу почти 8 месяцев. За это время было назначено уже 6 заседаний.

Сам Вилин Цандр в суд не явился. Он подал ходатайство с просьбой перенести заседание, потому что он не может присутствовать на слушании дела — в этот же день проходит футбольный турнир, организатором которого является он.

Суд переносить заседание не стал. Коллегия судей под председательством Андрея Битова апелляцию не удовлетворила, но в то же время отменила решение суда первой инстанции и закрыла производство, мотивируя тем, что по закону избирательная комиссия не имела права обращаться в суд с такими исками

Отметим, к Таировской ОТГ относятся жилмассив Радужный, пгт Таирово, Совиньон, посёлок Сухой Лиман.