В Киеве из-за жары повысился уровень загрязнения воздуха

В Киеве высокий уровень загрязнения воздуха сохранится до 16 августа. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Сообщается, что в Киеве с 4 августа сохраняются метеорологические условия, которые способствуют накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, 13-14 августа уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация), в районах: площадей Бессарабской и Демеевской; улицы Довженко и проспекта Победы.

Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5 - 7,7 среднесуточных ПДК, в районах: улиц Попудренко, Довженко, Каунасской; проспектов Оболонского и Победы; бульвара Леси Украинки; площадей Бессарабской и Демеевской.