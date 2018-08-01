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Мэр Ивано-Франковска обматерил рефери после футбольного матча (видео)

Сегодня, 16:59 citynews.net.ua | Напечатать

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив после футбольного матча, в котором команда МФК "Прикарпатье" уступила ФК "Колос" набросился на рефери и заявил, что их подкупили.

Об этом сообщает "24 канал".

Видео, на котором видно, как Марцинкив нецензурно ругается на судей, опубликовал в Youtub Тарас Волошин.

Пошли отсюда, с*ки. Заплатить бабки вам, б**ть. Пошли отсюда, позорники!", - кричит мэр в ролике.

Уже через 15 минут после инцидента Марцинкив извинился за свои слова.

"Прошу прощения за свои слова на футбольном матче и за эмоции, потому что давно не видел такого откровенного судейства в одну сторону! Футбол - это игра, где выигрывают лучшие! Сегодня лучшие были игроки "Прикарпатья"! Понимаю, что эмоции это не лучший выход, поэтому прошу перед болельщиками но верю в команду! " - написал мэр Ивано-Франковска в Фейсбуке.

Напомним, Марцинкив часто не ограничивает себя в выражениях. В частности, весной 2016 года во время марша за традиционные семейные ценности он заявил, что гей "не может быть патриотом".

В мае этого года Марцинкив посоветовал главе департамента ЖКХ "общаться с нестарательными работниками матом".


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