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УЕФА закрыл сектор фанов "Динамо" на "Олимпийском" на матч ЛЧ против "Славии"

Сегодня, 16:34 citynews.net.ua | Напечатать

Дисциплинарный комитет УЕФА своим решением от 31 мая, принятым по результатам рассмотрения дела о неподобающем поведении болельщиков ФК "Динамо" (Киев) во время домашнего матча против ФК АЕК (Греция), решил частично ограничить посещаемость стадиона НСК "Олимпийский" во время следующего домашнего матча "Динамо", который будет проводиться под эгидой УЕФА, а именно закрыть сектор №43, сообщается на официальном сайте "Динамо".

Таким образом, в сегодняшнем ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов, в котором динамовцы примут пражскую "Славию", сектор №43, который по обычаю занимают фаны "Динамо", будет пустовать.


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