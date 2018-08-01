Лайма Вайкуле озвучила условие ее выступления в Крыму

Лайма Вайкуле в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что готова приехать в Крым как только с России снимут санкции, которые были введены Западом после присоединения полуострова.

Певица заявила, что в этом случае она готова выступить на полуострове даже бесплатно.

Ранее в Одессе Вайкуле заявила, что ни за какие деньги не будет выступать в Крыму.

«Нет. Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали», — ответила она на вопрос журналиста.

Реагируя на эти слова, российский продюсер Иосиф Пригожин предложил Вайкуле отказаться от концертов в России в связи с ее позицией по Крыму. В свою очередь певец и композитор Олег Газманов назвал заявление Вайкуле некрасивым и отметил, что Россия дала ей все.