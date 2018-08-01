Сенцов оценил свое состояние предкритическим

Российская правозащитница Зоя Светова встретилась с украинским режиссером Олегом Сенцовым в колонии и рассказала о его состоянии. Сам Сенцов назвал свое состояние предкритическим, об этом сообщает RTVI.

Как сообщает издание, Светова разговаривала с режиссером два часа в присутствии начальника колонии и еще двоих сотрудников. Правозащитница беседовала с Сенцовым в его палате.

"Врачи колонии, которым Сенцов доверяет, они делают то, что могут делать, но не делают никаких прогнозов. Адвокат говорил, что ему делают капельницы и питательную смесь, которую он принимает. Но это ситуация, которая не может спасти его жизнь", - добавила Светова.

По словам правозащитницы, режиссер не планирует прекращать голодовку. Также Светова рассказала, что цель голодовки Сенцова осталась та же: освобождение украинских политических заключенных из российских тюрем. По мнению правозащитницы, нужно как можно скорее решить проблему обмена российских и украинских заключенных.