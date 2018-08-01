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В Харькове арестовали женщину, двухлетняя дочь которой утонула в ванной

Сегодня, 13:58 citynews.net.ua | Напечатать

Изюмский городской суд области поддержал позицию прокуратуры и избрал для 34-летней женщины, дочь которой утонула в ванной, меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщил руководитель Изюмской местной прокуратуры Станислав Гальченко, трагедия произошла в минувшие выходные. К правоохранителям обратился 41-летний житель города. Он сообщил, что когда пришел домой, то обнаружил мертвым своего ребенка. Тело девочки, которой в октябре должно было исполниться 3 года, лежало в детской кроватке. Женщины дома не было.

Как выяснилось, мать оставила ребенка в ванной без присмотра и девочка утонула. Когда женщина поняла, что произошло, пыталась покончить жизнь самоубийством. Нашли ее на берегу реки. Она была в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Женщине сообщено о подозрении по факту оставления в опасности, повлекшее смерть (ч. 3 ст. 135 УК Украины).

По предварительным данным, подозреваемая злоупотребляла алкоголем и наркотиками.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства дела. Решается вопрос о назначении и проведении женщине судебно-психиатрической экспертизы.

Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.


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