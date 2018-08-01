Служба безопасности Украины 10 августа задержала 30-летнего гражданина Беларуси, который воевал в рядах батальона боевиков "Сомали". Ему предъявили подозрение по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса (участие в террористической организации) и арестовали на два месяца.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Следствие установило, что белорус воевал против Украины с ноября 2014 года на должности командира танка. В 2015 году он участвовал в боях за Донецкий аэропорт, после чего на некоторое время покинул службу.

В 2017 году наемник вернулся на войну и продолжил принимать участие в боях против Вооруженных сил Украины.