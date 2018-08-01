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В Киеве состоялась первая открытая тренировка по CrossFit и тактической медицине (видео)

Сегодня, 12:27 citynews.net.ua | Напечатать

В рамках ветеранских проекта «Genetics of survival» («Генетика выживания») в Киеве была проведена первая открытая тренировка, сочетающая в себе CrossFit и тактическую медицину.

Проект стартовал месяц назад  - были проведены лекции и тренинги по тактической медицине, а сейчас состоялась первая открытая тренировка на социальном кросфит-площадке, сообщает пресс-служба МО. Среди участников - действующие военнослужащие ВС Украины, инструкторы и курсанты 205 учебного центра тактической медицины, ветераны ВС Украины, НГУ и подразделений специального назначения. Также приобщаться могут и гражданские.

Практикум направлен на закрепление базовых навыков по оказанию само/взаимопомощи в условиях тяжелых физических нагрузок и предназначен для людей, которые хотят проверить и усовершенствовать свою физическую форму, оттачивая при этом качественные навыки оказания помощи в критических условиях.

Тренировки включают в себя кроссфит-комплексы с высокой степенью физической нагрузки и элементами оказания помощи в боевых условиях (бег и эвакуация «пострадавших», упражнения с канатом и штангой, многочисленные «марафоны» отжиманий и выпрыгиваний), во время отдыха между комплексами - короткие лекции в формате стандартизации знаний. Такие тренировки планируют проводить и в дальнейшем, выбирая новые темы для усовершенствования знаний.

Основатель проекта - инструктор по тактической медицине, консультант Главного военно-медицинского управления Николай Андриевский - уверен, что такие тренировки могут стать пропуском для украинской армии на элитные соревнования НАТО, например, конкурс на соискание звания «Эксперта полевой медицины» (Expert field medic).


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