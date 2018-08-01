Трамп одобрил выделение Украине 250 млн долларов помощи по безопасности

Президент США Дональд Трамп одобрил выделение Украине 250 млн долларов на усиление безопасности в рамках оборонного бюджета США на 2019 год, - сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

"Вступил в силу оборонный бюджет США на 2019, которым выделяется 250 млн. долл. на помощь в сфере безопасности Украине. Президент США Дональд Трамп подписал ранее одобренный Сенатом и Палатой представителей закон о "Бюджет США на 2019 на нужды национальной обороны"", - говорится в сообщении.

Документом предусмотрено выделение Министерству обороны США 250 млн. долл. для предоставления помощи Украине в сфере безопасности, в том числе в виде летальных оборонительных вооружений.