Полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон попал в сферу интересов итальянской "Ромы". Об этом сообщает Corriere Giallorosso.

Отмечается, что римляне существенно продвинулись в переговорах по 30-летнему капитану "горняков". За последние сутки представители "джаллоросси" несколько раз контактировали с его окружением. Ситуация должна проясниться в ближайшие 48 часов.

Источник отмечает, что трансферная стоимость Тайсона находится на уровне 15 млн евро, а сам футболист хочет покинуть "Шахтер".