В Зимбабве начал работу визовый центр Украины

В Зимбабве с сегодня, 13 августа 2018 года, начал работу визовый центр Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Украины .

Отмечается, что визовый центр будет принимать и передавать на рассмотрение Посольства Украины в Южно-Африканской Республике (ЮАР) ходатайства об оформлении виз для въезда в Украину иностранцев и лиц без гражданства, проживающих в Зимбабве.

"13 августа 2018 г. начал работу визовый центр Украины в г.Хараре (Республика Зимбабве), функционирование которого будет обеспечиваться компанией VF Worldwide Holding Ltd", - говорится в сообщении.

Сообщается, что заявители будут иметь возможность подавать документы для оформления украинских виз, а также смогут получить такие дополнительные услуги, как: изготовление фотографий, перевод документов и их копирование, оформление медстрахования, услуги курьеров, информирование по SMS, и т. п.

"Визовым центром будет обеспечиваться только техническое сопровождение визовых досье и оказание содействия заявителям, решения об оформлении или отказе в оформлении виз будут приниматься, как и раньше, консулом Посольства Украины в ЮАР", - говорится в сообщении.