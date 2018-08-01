В УЗ прокомментировали возможность компенсаций пассажирам за ненадлежащие условия перевозки

Выплаты компенсаций пассажирам поездов за ненадлежащие условия проезда не предусмотрены нормативными и нормативно-правовыми актами. Об этом сообщили в ПАО "Укрзализныця", передает "Укринформ".

В частности, отмечается, что перевозки осуществляются пассажирскими вагонами, которые "отвечают санитарно-техническим и другим нормам, которые обеспечивают безопасность для жизни и здоровья пассажиров".

"Возмещение компенсационных выплат пассажирам за ненадлежащие условия проезда нормативными и нормативно-правовыми актами не предусмотрено", - отметили в "Укрзализныце".

Также добавили, что в соответствии с договором перевозки, в качестве которого служит билет, перевозчик обязан доставить пассажира в пункт назначения в сроки, указанные в проездном документе.

В течение 2018 года, как сообщили в УЗ, не зафиксировано обращений пассажиров в суд о нарушении их прав во время перевозок по железной дороге.