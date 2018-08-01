В Ивано-Франковске обстреляли троллейбус

Сегодня, 13 августа, в Ивано-Франковске неизвестный выстрелил в лобовое стекло троллейбуса, который перевозил пассажиров. Об этом сообщает городской голова Роман Марцинкив в Facebook

"Около часа назад в нашем городе обстреляли троллейбус, который курсирует на маршруте №2. Случилось это на остановке "Крок". Стреляли в лобовое стекло", - говорится в сообщении.

Как сообщает Марцинкив, водитель троллейбуса сразу открыла двери и выпустила пассажиров. Никто из людей не пострадал.

Сейчас на месте работает полиция и ревизор по безопасности движения КП "Электроавтотранс", пытаются найти личность, которая стреляла.