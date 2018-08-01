«Киборгу» Брановицкому и космонавту Каденюку установят мемориальные доски в Киеве

Для чествования памяти заслуженных деятелей науки и техники Украины, украинского писателя и переводчика, первого украинского космонавта, руководителя пожарной охраны Украины, участника антитеррористической операции, погибшего на востоке Украины, в Киеве установят мемориальные доски. Распоряжением КГГА утвержден перечень соответствующих адресов.

В частности, мемориальные доски установят по случаю 100-летия со дня установления дипломатических отношений между Болгарией и Украиной (на фасаде здания на ул. Архитектора Городецкого, 5), а также в честь:

доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники Украины Петра Мощича (ул. Крещатик, 15);

украинского правоведа, доктора юридических наук, заслуженного деятеля науки и техники Украины, криминалиста, профессора Михаила Сега (ул. Институтская, 27/6)

Героя Украины, участника антитеррористической операции, погибшего на востоке Украины, Игоря Брановицкого (ул. Лейпцигская, 11-А);

украинского писателя и переводчика Виля Гримича (ул. Олеся Гончара, 52);

первого украинского космонавта Леонида Каденюка (б-р Леси Украинский, 21);

почетного мастера спорта, генерал-майора внутренней службы, руководителя пожарной охраны Украины Николая Хорошко (ул. Владимирская, 13).

Этот перечень определен, учитывая протокол заседания Комиссии по вопросам установления памятных знаков. Расходы, связанные с изготовлением и установкой мемориальных досок, профинансируют за внебюджетные средства.