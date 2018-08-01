В Кабмине сообщили о готовности к отопительному сезону большинства объектов соцсектора

Практически две трети объектов социального сектора и теплоснабжающих предприятий готовы к отопительному сезону.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Зубко, в настоящее время в Украине продолжается плановая подготовка к новому отопительному сезону 2018-2019 годов. При этом министр акцентировал на важности обеспечить техническое состояние предприятий ТКЭ, социального и житловаого секторов. В частности, речь идет о детских садах, школах и медучреждениях.

"Мы двигаемся согласно наработанного плана подготовки к отопительному сезону. Практически две трети объектов социального сектора и теплоснабжающих предприятий - 67% - уже готовы к зиме", - заявил он.