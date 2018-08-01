В Ясиноватой оккупационная комендатура забила до смерти боевика

Между боевиками российско-оккупационных войск в Новоазовске произошла перестрелка, в результате чего возник пожар в месте хранения боеприпасов.

Об этом проинформировал на брифинге в понедельник спикер Минобороны Александр Мотузяник со ссылкой на информацию от Главного управления разведки МОУ.

"На одной из передовых позиций 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты в Новоазовску 1 АК российско-оккупационных войск в результате конфликта между военнослужащими соседних подразделений произошла перестрелка. В результате открытия огня загорелась трава и произошел пожар в месте хранения боеприпасов", - отметил он.

Мотузяник сообщил, что в результате детонации и взрыва во время пожара был уничтожен запас боекомплекта одного из подразделений, также получили ранение и тяжелые ожоги несколько российских военнослужащих.

"По информации ГУР МОУ, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ увеличилась количество конфликтов между военнослужащими разных подразделений. В частности, в населенном пункте Ясиноватая представители местной военной комендатуры во время допроса нанесли тяжелые побои задержанному военнослужащему 11 отдельного мотострелкового полка 1 АК, от которых тот умер в помещении комендатуры", - отметил представитель МОУ.

В то же время Мотузяник уточнил, что российское оккупационное командование было "вынуждено привлечь дополнительные силы для недопущения перерастания инцидента в вооруженное столкновение между военнослужащими подразделения, в котором убитый проходил службу, и представителями комендатуры"