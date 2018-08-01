Макрон просил Путина срочно освободить Сенцова

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил вопрос заключенного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом говорится в заявлении администрации Макрона, передает Reuters.

"Президент Республики передал президенту Путину свои опасения, учитывая, что состояние здоровья Сенцова, похоже, опасно ухудшилось, и важность того, чтобы Россия срочно нашла гуманитарное решения ситуации", - говорится в заявлении офиса Макрона.

Как отмечается, лидеры двух стран также обсудили кризис в Сирии.