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Директора рынка «7 километр» наградили почетным званием «Рыцарь Отчизны»

Сегодня, 17:59 citynews.net.ua | Напечатать

По случаю 27-й годовщины Независимости Украины решением Президиума и Научно-экспертного Совета Программы «Лидеры XXI века» директор ООО «Промтоварного рынка» «7 километр» Василий Мозгальский удостоен почетного звания «Рыцарь Отчизны» с вручением ордена «Золотой крест чести и доблести «Рыцарь Отчизны», именного диплома, именного оружия - оригинальной рыцарской сабли и нагрудного знака «Рыцарский Легион Украины»

Как отмечается в информационном сообщении инициатора награждения - «Всеукраинского научно-исследовательского центра эффективного управления», Василий Мозгальский отмечен «за высокое национальное достоинство, активное участие в сохранении и защите украинского государства, как человек, ежедневной кропотливой работой поддерживающий социально-экономическую и военную прочность Украины, за личное участие в общественно важных процессах, эффективное управление предприятием и преданность делу».

Официальная церемония вручения награды состоится 21 августа 2018 года в Государственной резиденции - Малом Мариинском Дворце в Киеве, в ходе Заседание деловой общественности Украины в рамках общегосударственных мероприятий, посвященных Дню Независимости Украины.

Для справки:

Промтоварный рынок «Седьмой километр» - крупнейший центр оптово – розничной торговли в Украине и Европе, бюджетообразующее предприятие Овидиопольского района Одесской области.  На рынке работают более 60 тысяч человек. Ежегодно ООО «Промтоварный рынок» отчисляет государству 130 миллионов гривен налогов. Предприятие - инициатор множества благотворительных и социальных проектов, на которые выделяется свыше 3 миллионов гривен в год. Отдельные программы направлены на поддержку украинской армии и детей социальных категорий. В 2019 году «7 километр» отметит 30-летний юбилей.


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