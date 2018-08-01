В Киеве на Майдане ищут взрывчатку

В Киеве на Майдане ищут взрывчаткуСегодня, 17:21
В Киеве на Майдане Незалежности ищут взрывчатку, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.
«В дежурную часть полиции Киева позвонила женщина и сказала, что Майдан Незалжности заминирован гранатами. Впоследствии поступило сообщение от мужчины о заминировании станции метрополитена», – говорится в сообщении.
На место происшествия немедленно выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативные группы. Правоохранители тщательно осматривают территорию на наличие опасных предметов и веществ.
Сведения зарегистрированы в журнале единого учета территориальных управлений полиции. По результатам проверки будет дана правовая квалификация событиям