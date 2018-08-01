Для живущих в Польше украинцев начали проводить бизнес-конференции

В польском Вроцлаве впервые состоялась бизнес-конференция для украинцев «Startup Poland Camp Wrocław: Бизнес в Польше для иностранцев». Среди участников были известные в Нижней Силезии банкиры, бизнесмены, журналисты и эксперты, - сообщает "Польское радио".

«Наша задача - предоставить всю необходимую информацию для успешного открытия собственной фирмы в Польше. С этой целью были приглашены юристы, эксперты и представители финансовых учреждений», - рассказал Максим Волосевич из Польского института гражданского сотрудничества, один из организаторов конференции.

«В самой конференции приняло участие около 300 человек. Будущих или уже действующих бизнесменов интересуют возможности получения кредитов, покупки или долгосрочной аренды недвижимости в Польше. Возможно, что следующие конференции будут также посвящены этой теме, то есть - каким образом украинский бизнесмен в Польше может не только открыть свой бизнес, но и, например, развивать его с помощью кредитов, покупать недвижимость или соответствующее оборудование для развития бизнеса с малого до среднего и большого уровня также», - отметил Волосевич.

В сообщении напоминается, что в столице Нижнесилезского воеводства Вроцлаве и его окрестностях, по разным подсчетам, проживает более 100 000 иностранцев, подавляющее большинство из которых составляют граждане Украины. По словам организаторов конференции (Польского института гражданского сотрудничества и Фонда Startup Poland), подобные практические конференции для иностранцев будут носить периодический характер и проходить в разных городах Польши.