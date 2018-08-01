Турчинов: В Азовском море нужна корабельно-катерная группа

Россия пытается начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья, так как в Кремле рассматривают Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для дальнейшей экспансии. Об этом во время поездки в Донбасс заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, пишет пресс-служба ведомства.

Наращивание военного присутствия РФ в регионе сочетается с "грубым нарушением международного морского права в Азовском море", отметил он.

Фактически, говорит секретарь СНБО, видны "попытки РФ начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины".

Для адекватного противодействия российской экспансии, по мнению Турчинова, необходимо усилить военно-морское присутствие Украины в Азовском море путем перебазирования части корабельно-катерного состава, развертывания дополнительных постов наблюдения за береговой линией и акваторией моря, а также групп быстрого реагирования на российские провокации.