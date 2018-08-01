"Укрзализныця" может к концу лета поделить поезда на классы

"Укрзализныця" завершает согласование изменений правил перевозок, по которым поезда будут поделены на классы комфорт, стандарт и эконом. Компания планирует завершить подготовку к этому нововведению до конца лета.

Об этом в интервью "Делу" сказал начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования Александр Красноштан.

Впервые такую идею высказал в прошлом году и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, но процесс затянулся из-за необходимости согласования с большим количеством государственных органов.

"Сейчас мы находимся на финальной стадии согласования изменений с Мининфраструктуры. Идея в том, что если пассажир покупает билет на поезд класса комфорт, он получит новый вагон (срок службы до 10 лет), биотуалеты, кондиционирование и т. д. Это будет полный пакет услуг. Мы предполагаем, что в поездах класса комфорт будут только купе и СВ-вагоны. Маршрутная скорость в таких поездах будет составлять не менее 70 км/час, это будет самое удобное время прибытия поезда", - отметил Красноштан.

В поездах класса стандарт будут допускаться плацкартные вагоны хорошего уровня, с кондиционером, с биотуалетом. В этих поездах будет скорость меньше, чем 70 км/час.

В эконом-поездах будут вагоны старше, возможно отсутствие биотуалета и кондиционера.