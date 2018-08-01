В Донецке группу медиков ждёт суд

Сотрудники «прокуратуры» Куйбышевского района неподконрольного украинской власти Донецка направили в суд уголовное дело по группе медицинских работников, обвиняемых в хищении из госбюджета свыше 1,2 млн руб. (515 тыс. грн. по местноу курсу на 9 августа). Об этом сегодня, 9 августа, сообщили в пресс-службе «генеральной прокуратуры ДНР».

«В производстве следователей прокуратуры Куйбышевского района Донецка находилось уголовное дело по обвинению должностных лиц одного из медицинских учреждений министерства здравоохранения ДНР. Преступная группа медиков присваивала себе заработную плату фиктивных сотрудников медучреждения. В настоящий момент уголовное дело по обвинению должностных лиц направлено в суд», – говорится в сообщении.