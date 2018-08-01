В Донецке группу медиков ждёт суд

В Донецке группу медиков ждёт судСегодня, 09:15
Сотрудники «прокуратуры» Куйбышевского района неподконрольного украинской власти Донецка направили в суд уголовное дело по группе медицинских работников, обвиняемых в хищении из госбюджета свыше 1,2 млн руб. (515 тыс. грн. по местноу курсу на 9 августа). Об этом сегодня, 9 августа, сообщили в пресс-службе «генеральной прокуратуры ДНР».
«В производстве следователей прокуратуры Куйбышевского района Донецка находилось уголовное дело по обвинению должностных лиц одного из медицинских учреждений министерства здравоохранения ДНР. Преступная группа медиков присваивала себе заработную плату фиктивных сотрудников медучреждения. В настоящий момент уголовное дело по обвинению должностных лиц направлено в суд», – говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, «восемь медиков, занимавших руководящие посты в одном из медучреждений, организовали преступную группу для хищений денежных средств из бюджета. По версии следствия, для этого они фиктивно трудоустроили 17 человек, которые в учреждении фактически не работали, и получали вместо них заработную плату с марта 2015 по июль 2017 года в размере 1 210 357, 85 рублей».