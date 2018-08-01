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На Николаевщине бешеный бык напал на двоих мужчин

Сегодня, 10:33 citynews.net.ua | Напечатать

Во вторник, 7 августа, в Николаевской области бешеный бык травмировал двоих мужчин, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Отмечается, что в 7:00 в полицию Снигиревского района позвонила женщина и просила спасти ее мужа и соседа от нападения домашнего быка, который неожиданно напал на них, начал топтать их во дворе дома и поднимать на рога. Хозяйка скрылась в доме и ждала помощи.

Двое полицейских, старший участковый офицер полиции и инспектор группы реагирования патрульной полиции, срочно прибывшие на вызов, увидев, как взбесившееся животное нападает на беспомощных мужчин, применили табельное огнестрельное оружие. Полицейские совершили восемь выстрелов, но только смогли отвлечь внимание быка от его жертв на себя. Разъяренный бык продолжал бушевать и крушить все на своем пути, пытаясь прорваться со двора частного дома на улицу.

Опасаясь, что бык сможет вырваться и напасть на других жителей, правоохранители вызвали на подмогу местного охотника. На место происшествия прибыл начальник Снигиревского отдела полиции, и вместе правоохранители до приезда охотника не давали животному выбежать со двора. Через несколько часов, одиннадцатым точным выстрелом картечью быка, весом более 800 кг, обезвредили.

По результатам проведенной профессиональной экспертизы было установлено, что бык был болен бешенством.

Пострадавшим мужчинам полицейские оказали неотложную помощь и вызвали медиков, раненые были госпитализированы и требовали оперативного вмешательства. Сейчас они находятся в больнице, их жизни уже ничего не угрожает.


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