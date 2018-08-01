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Банду "борцов с педофилами" из Кропивницкого отправили под суд

Вчера, 17:31 citynews.net.ua | Напечатать

Прокуратура Кировоградской области направила в суд обвинительный акт против членов группировки White Lions ("Белые львы"), которые совершали нападения и ограбления жителей Кропивницкого под видом борьбы с педофилами.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, члены группировки, в состав которой входили несовершеннолетние девушки, в социальных сетях знакомились с потенциальной жертвой. Ей назначали встречу в безлюдных местах, где другие члены группы нападали на жертву, грабили ее, наносили тяжкие повреждения, требуя на видео признание в педофилии. Затем, шантажируя размещением видео в сети Интернет, длительное время требовали деньги и другие материальные ценности.

Группировка действовала в 2016-2017 годах.

В ходе проведения досудебного расследования подозрение предъявили 21 человеку, в том числе 13 несовершеннолетним, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.126 (побои и истязания), ч.2 ст.127 (пытки), ч.2 ст.27 ч.2 ст.187 (разбой), ч.3 ст.28 ч.4 ст.187 (разбой), ч.3 ст.28 ч.4 ст.189 (вымогательство), ч.1 ст.304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) УК Украины.

Следствием доказано 13 эпизодов преступной деятельности


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